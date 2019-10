Eline Berings: "Volgend seizoen wordt mijn laatste jaar"

Eline Berings wil nog één keer alles geven om dan met een hoogtepunt te kunnen afsluiten volgend jaar. "Ik ben gisteren gestart met de voorbereiding op volgend seizoen, maar het is wel bijzonder want het wordt mijn laatste jaar", zegt ze.

"Volgende zomer zal ik voor het laatst deelnemen aan de kampioenschappen, 17 jaar na mijn eerste deelname. In 2003 was ik 17 en sindsdien heb ik gelopen op 29 kampioenschappen. Daar wil ik nog 32 van maken."

"Ik heb nog altijd even veel honger als toen en ik ben nog altijd even gemotiveerd, gepassioneerd en toegewijd. Ik ben klaar om hard te werken en in schoonheid af te sluiten."

Berings werd de jongste jaren geteisterd door enkele zware blessures, maar zal volgende zomer toch kunnen terugblikken op een fraaie carrière. Op haar palmares prijken onder meer een handvol Belgische titels en de Europese titel op de 60 meter horden in 2009.