Tour de Trump: schandalen en pech voor Eric Vanderaerden (of sabotage?)

Het verhaal van de Tour de Trump begint in 1987, toen Amerikaanse sportjournalisten de Ronde van Frankrijk van dichtbij meemaakten na de overwinning van Greg LeMond het jaar voordien. Het idee voor een eigen wielerronde in de Verenigde Staten begon te rijpen.

Op 5 mei 1989 werd de eerste etappe gereden in de staat New York, met 8 professionele en 11 amateurteams. Een van die teams was Sauna Diana, dat gesponsord werd door een huis van plezier, ongehoord in het preutse Amerika.

Maar dat liep niet van een leien dakje. De Tour de Trump lag al meteen overhoop met de Tour de Rump, een plaatselijke wedstrijd in Colorado, over hun gelijkaardige naam.

VIDEO: Donald Trump is nog wielerorganisator geweest

Pech voor Eric Vanderaerden, of sabotage?

In de eerste editie won Eric Vanderaerden maar liefst 4 van de 10 ritten. Aan de vooravond van de afsluitende tijdrit moest hij 40 seconden goedmaken op leider Dag-Otto Lauritzen, een haalbare kaart voor onze landgenoot.

Maar het parcours in Atlantic City was niet duidelijk aangegeven en Vanderaerden volgde een motor van de organisatie toen die het parcours verliet. Hij besefte te laat dat hij zich vergist had en zag zijn kansen op de eindzege in rook opgaan.

Kwatongen beweren dat de organisatie een hand had in dat incident. De eerste Tour de Trump moest en zou immers een overwinning opleveren voor een Amerikaanse renner, of toch minstens een ploeg uit de Verenigde Staten... zoals de Noor Lauritzen, die voor het Amerikaanse 7 Eleven reed.