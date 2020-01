Persoon: "Dit wordt de kamp van mijn leven"

Over 2,5 week bokst Delfine Persoon in Zwevezele voor de WBC-titel tegen de Argentijnse Erica Anabella Farias. De WBC-titel geldt als de hoogst aangeschreven titel binnen de bokssport. Persoon voelt de spanning langzaam toenemen.

"Over 2,5 week boks ik de kamp van mijn leven", zegt Persoon. "De WBC-titel is eigenlijk de laatste titel die ik nog niet heb. Om kans te maken op de WBC-titel moet je jezelf eerst bewijzen en opwerken, zeker in België omdat wij geen boksland zijn. De titel wordt door boksers vergeleken met een olympische titel, het allerhoogste."

De tegenstandster van Persoon op 20 april is de Argentijnse Erica Anabella Farias, bijnaam "La Pantera". Persoon heeft gemengde gevoelens bij haar tegenstandster. "Ze is gevaarlijk in de eerste ronde omdat ze daarin makkelijk wint met een ko. Het zal zwaar zijn, maar het kan alle kanten uit." "Ze is zeker niet de mooiste boksster, maar ze is wel heel sluw. Ze kan een kamp winnen door bijna niet te slaan, maar dat is ook een tactiek." "Ik mag daar niet in meegaan. Ik mag me niet laten zenuwachtig maken. Zo heb ik het afgesproken met mijn trainer. Zij moet zich aanpassen aan mij. Ik zal vooruit boksen en druk zetten. Het is een van mijn sterke punten om er een fysieke uitputtingsslag van te maken."

"De kansen zijn fiftyfifty"

"Ik denk dat de kansen gelijk zijn. Ik heb het thuisvoordeel, zij is de titelhoudster en is echt wel goed."