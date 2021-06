LIVESTREAM Tour: Wie pakt de eerste gele trui na hectische finale?

Fase per fase

16:47 16 uur 47. Het peloton lijkt nu wel een oase van rust na alle hectiek van de voorbije kilometers. Al wordt de wapenstilstand weer even onderbroken door een fietswissel van Cosnefroy. . Het peloton lijkt nu wel een oase van rust na alle hectiek van de voorbije kilometers. Al wordt de wapenstilstand weer even onderbroken door een fietswissel van Cosnefroy.

16:43 16 uur 43. Nog 22 kilometer. Op de onfortuinlijke Jasha Sütterlin na is de klas weer voltallig. We maken ons op voor een zinderende finale. Door de val van 20 kilometer geleden zal de nervositeit nog groter zijn in de slotkilometers. . Nog 22 kilometer Op de onfortuinlijke Jasha Sütterlin na is de klas weer voltallig. We maken ons op voor een zinderende finale. Door de val van 20 kilometer geleden zal de nervositeit nog groter zijn in de slotkilometers.

16:41 16 uur 41. Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step bezetten nog steeds de eerste rij. Door het gematigde tempo zullen Ewan, Hirschi en co zo meteen weer aansluiten. Maar of zij nog een rol zullen spelen in de finale, is zeer twijfelachtig. . Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step bezetten nog steeds de eerste rij. Door het gematigde tempo zullen Ewan, Hirschi en co zo meteen weer aansluiten. Maar of zij nog een rol zullen spelen in de finale, is zeer twijfelachtig.

16:39 16 uur 39. Nu daalt de rust neer over het peloton. Dat had 15 kilometer eerder moeten gebeuren. . Michel Wuyts . Nu daalt de rust neer over het peloton. Dat had 15 kilometer eerder moeten gebeuren. Michel Wuyts

16:38 16 uur 38. Nog 25 kilometer. Geoghegan Hart is van het schaakbord van Ineos gevallen, maar zijn jacht is niet kansloos. Voor Hirschi en Ewan ziet het er benard uit. . Nog 25 kilometer Geoghegan Hart is van het schaakbord van Ineos gevallen, maar zijn jacht is niet kansloos. Voor Hirschi en Ewan ziet het er benard uit.

16:35 16 uur 35. Schelling gegrepen. Er zitten nog enkele zielen in de miserie: Ewan, Teuns, Hirschi en M.Pedersen jagen nog op het peloton. Intussen is Schelling er aan voor de moeite. Hij houdt wel de bollentrui over aan zijn offensief. . Schelling gegrepen Er zitten nog enkele zielen in de miserie: Ewan, Teuns, Hirschi en M.Pedersen jagen nog op het peloton. Intussen is Schelling er aan voor de moeite. Hij houdt wel de bollentrui over aan zijn offensief.

16:32 Nog 30 kilometer: 49". Voor wie de chaos nu pas meekrijgt: op 45 kilometer van de finish bracht een dwaze fan met een kartonnen bord Tony Martin ten val. Zowat het hele peloton ging erbij liggen. Na een korte pauze begon Deceuninck-Quick Step weer te jagen op eenzame vluchter Ide Schelling, wat niet al te veel sympathie opwekt. Intussen zijn zowat alle toppers teruggekeerd, maar velen hebben al strepen op hun carrosserie. . 16 uur 32. Nog 30 kilometer: 49" Voor wie de chaos nu pas meekrijgt: op 45 kilometer van de finish bracht een dwaze fan met een kartonnen bord Tony Martin ten val. Zowat het hele peloton ging erbij liggen. Na een korte pauze begon Deceuninck-Quick Step weer te jagen op eenzame vluchter Ide Schelling, wat niet al te veel sympathie opwekt. Intussen zijn zowat alle toppers teruggekeerd, maar velen hebben al strepen op hun carrosserie.

16:29 16 uur 29. Rechtzetting: Van Aert weer in het peloton. 1'20" lijkt toch wat voorbarig: Van Aert belandt tussen de volgwagens en heeft de strijdbijl nog niet begraven. Meer nog: hij is er weer bij in het peloton. . Rechtzetting: Van Aert weer in het peloton 1'20" lijkt toch wat voorbarig: Van Aert belandt tussen de volgwagens en heeft de strijdbijl nog niet begraven. Meer nog: hij is er weer bij in het peloton.

16:27 16 uur 27. De wedstrijdradio heeft het nu over een achterstand van 1'20" van Van Aert. Laat hij lopen en maakt hij een kruis over ritwinst en geel? . De wedstrijdradio heeft het nu over een achterstand van 1'20" van Van Aert. Laat hij lopen en maakt hij een kruis over ritwinst en geel?

16:26 16 uur 26. Van Aert en co worden op 40 seconden van het peloton gemeld. Daar is de regie nog altijd in handen van Deceuninck-Quick Step. . Van Aert en co worden op 40 seconden van het peloton gemeld. Daar is de regie nog altijd in handen van Deceuninck-Quick Step.

16:25 16 uur 25. "Het is een rare situatie", oordelen onze commentatoren. De val werd veroorzaakt door onvoorzichtig gedrag van een toeschouwer. Lang niet iedereen heeft de kans gekregen om weer aan te pikken in het peloton, maar het academisch kwartiertje is alleszins voorbij. . "Het is een rare situatie", oordelen onze commentatoren. De val werd veroorzaakt door onvoorzichtig gedrag van een toeschouwer. Lang niet iedereen heeft de kans gekregen om weer aan te pikken in het peloton, maar het academisch kwartiertje is alleszins voorbij.

16:23 16 uur 23. Onder meer Deceuninck-Quick Step begint te rijden: ik weet niet of dat in dank zal worden afgenomen. José De Cauwer. Onder meer Deceuninck-Quick Step begint te rijden: ik weet niet of dat in dank zal worden afgenomen. José De Cauwer

16:22 16 uur 22. De jury heeft zich niet uitgesproken over een neutralisatie en de vaart komt weer wat meer in het peloton. Zijn nog altijd niet terug: Van Aert en Colbrelli, Sagan lijkt zelfs helemaal in niemandsland te zitten. . De jury heeft zich niet uitgesproken over een neutralisatie en de vaart komt weer wat meer in het peloton. Zijn nog altijd niet terug: Van Aert en Colbrelli, Sagan lijkt zelfs helemaal in niemandsland te zitten.

16:21 16 uur 21. Het is nog altijd chaos in Bretagne: Ewan kan Van Aert en co niet volgen, Geoghegan Hart staat ook stuk met een mechanisch defect. Wat jammer dat dit wielerfeest op deze manier ontspoord is. . Het is nog altijd chaos in Bretagne: Ewan kan Van Aert en co niet volgen, Geoghegan Hart staat ook stuk met een mechanisch defect. Wat jammer dat dit wielerfeest op deze manier ontspoord is.

16:20 Eerste opgave. Jammer, maar helaas: Jasha Sütterlin is na de doffe ellende van zonet de eerste opgever in deze Tour. De Duitser van DSM zat lange tijd stil in de graskant. . 16 uur 20. Eerste opgave Jammer, maar helaas: Jasha Sütterlin is na de doffe ellende van zonet de eerste opgever in deze Tour. De Duitser van DSM zat lange tijd stil in de graskant.