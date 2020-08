Spettacolo! Van Vleuten wint Strade Bianche vanuit verloren positie

Outsiders lijken kleppers te verrassen, maar Van Vleuten blijft Van Vleuten

Dé topfavoriete voor de start van de Strade Bianche: wereldkampioene Annemiek Van Vleuten. De Nederlandse reed alles en iedereen de voorbije weken in de vernieling en had ook vandaag alle sterretjes achter haar naam staan.

Na een snel wedstrijdbegin, met her en der enkele kleine prikjes, was het een tijdje wachten tot er echt een kopgroep zou ontstaan. Na een verschroeiend snelle passage op gravelstrook 5 (met 9.5 km meteen ook de langste), waren er nog maar 40 rensters die niet achteraan in het stof verdwaalden. Daarbij ook alle favorieten.

Maar die favorieten lieten zich op 50 km van de meet plots verrassen toen enkele outsiders, met daarbij onder anderen Ellen van Dijk, Mavi Garcia en Lisa Brennauer, Leah Thomas en Amanda Spratt een mooie voorsprong bij elkaar beukten. Er ontstond een groep van 11, die al snel werd herleid naar 0, want Garcia schoot weg als een pijl uit een boog.

De Spaanse reed al snel een voorsprong bij elkaar van 3'30", het peloton volgde al op meer dan 5 minuten. Van Vleuten en de andere kleppers leken geklopt (al waren de tussentijden van de organisatie niet altijd 100% correct).

Garcia stoomde lustig door en niets leek haar zege nog in de weg te staan. Tot plots... Jawel, daar kwam Van Vleuten als een duivel uit een doosje tot in de achtervolgende groep geslopen. Ploegmaat Spratt was intussen gelost, dus wachten was niet meer aan de orde. Ze zette zich op kop, reed iedereen uit het wiel en ging op zoek naar Garcia.

De Nederlandse beende de Spaanse verrassing van de dag bij en nam haar mee tot de laatste kilometer. Op de slothelling richting de meet volstond een ultieme demarrage om Garcia te vloeren. Een 2e opeenvolgende zege op het Italiaanse grind was een feit.