Kijk zaterdag vanaf 11.35 u naar de Strade Bianche voor vrouwen

09 uur 52. Wie zijn de kanshebbers? Topfavoriete is Annemiek van Vleuten. Zij won dit jaar al drie keer: eind- en ritwinst in de Setmana Valenciana en vorige week de Omloop Het Nieuwsblad na een lange sprint. Van Vleuten won al twee keer in Siena, in 2019 en 2020. Vorig jaar eindigde ze als vierde. Met nog een vijfde en zevende plaats eindigde ze nog nooit buiten de top tien in zes deelnames. Wie kan haar kloppen? Er zijn altijd gegadigden natuurlijk. Trek-Segafredo brengt een sterk blok aan de start met Elisa Longo Borghini die al drie keer op het podium stond en in 2017 won. SD Worx won vorig jaar met Chantal van den Broek-Blaak die opnieuw van de partij is, met ook nog Ashleigh Moolman, Demi Vollering en onze landgenote Lotte Kopecky vormen zij misschien wel het sterkste blok in deze Strade Bianche en kunnen ze, zoals zo vaak, hun collectief uitspelen. En wat gezegd van Katarzyna Niewiadoma? Zij stond al vier keer op het podium, driemaal als tweede (2018, 2017 en 2016) en één keer als derde (2019). Voorts maakte Marianne Vos haar rentree op de weg na haar titel in het veld, maar in de Strade Bianche brak ze nog nooit potten. .