Strade Bianche voor vrouwen: Boekt Van Vleuten haar derde zege op rij in Siena?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368094495091396610

10:54

10 uur 54. Zo was het vorig jaar: triomf van Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten maakte vorig jaar haar favorietenrol waar in de Strade Bianche. De wereldkampioene leek uitgeteld door een aanval van een groep outsiders, maar ze rolde in haar regenboogtrui nog iedereen op. .