Chantal Blaak zorgt voor Nederlandse triomf in Strade Bianche, pech voor Kopecky

Lang wachten op spektakel in zonnige Strade

De vrouwen vertrokken vanochtend in Siena onder een stralend zonnetje voor hun Strade Bianche. Misschien had het weer er iets mee te maken, maar het was wachten tot kilometerpaal 35 tot we een eerste aanval te zien kregen.





De Italiaanse Elena Pirrone probeerde het op haar eentje, maar slaagde er nooit in een grote kloof te slaan met het peloton. Op de 'San Martino in Grania', de 5e grindstrook van de dag, was het liedje van de eenzame leidster dan ook uitgezongen. Alles te herdoen met nog 60 kilometer te rijden.





Lang moesten we niet wachten op het volgende wapenfeit, want plots verscheen Lotte Kopecky vooraan in de wedstrijd. Samen met Fisher-Black reed onze landgenote een minuut weg van het achtervolgende peloton, maar ook hun poging werd opnieuw in de kiem gesmoord.