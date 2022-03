LIVE Nokere Koerse: Ook Jordi Meeus verschijnt niet aan de start

13:09 Bij de start rakelde Ludovic Robeet nog wat anekdotes op over zijn moment de gloire. 13 uur 09. Bij de start rakelde Ludovic Robeet nog wat anekdotes op over zijn moment de gloire

Bij topfavoriet Tim Merlier komt het crossgevoel misschien even tot leven. Het peloton, nog altijd compact, rijdt Asper-Gavere binnen. Merlier was er dit seizoen niet bij in de crossklassieker. De veldrit werd pas na het WK gereden en toen was de sprinter zich al aan het klaarstomen voor dit voorjaar.

De ploegleiders briefen hun renners dat ze naar rechts moeten trekken om een gevaarlijke situatie met een vrachtwagen te ontmantelen. Als er ook in de koers een studieronde bestaat, dan is die nog volop aan de gang.



Het aangename weer komt het koersverloop misschien niet ten goede, maar voor de gezondheid van de renners zal het wel deugd doen. Rik Van Slycke (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl).

12:59 Val Lerberghe. Bert Van Lerberghe heet even Bert Val Lerberghe, maar zijn valpartij stelt gelukkig niet te veel voor. Even voorbij Nazareth is er nog geen kopgroep geboren.

Vanuit Deinze zetten we koers richting de Vlaamse Ardennen en Oudenaarde, waar we de komende weken nog heel veel zullen buurten. De Wolvenberg wordt na zowat 25 kilometer de eerste hindernis van de dag.



Wat de vrouwenkoers betreft: Nokere Koerse dreigt stilaan uit te draaien op een slagveld door een veelvoud aan valpartijen, veelal met toppers. Ook bij de mannen is het de voorbije jaren al een paar keer hommeles geweest. Onder meer Mathieu van der Poel hypothekeerde hier eens de rest van zijn voorjaar.

12:44 Start! Terwijl de vrouwen het spandoek van de laatste 30 kilometer zien hangen (kijk op Canvas naar de ontknoping), verlaat het peloton de Markt van Deinze.

12:35 Nog eentje die op de valreep afhaakt: Jordi Meeus zal niet meesprinten voor de zege. Keelpijn houdt hem van de fiets.

12:27 Arnaud De Lie: "Ik wil leren als eerstejaars en ik heb al twee zeges gepakt".

12:26 Ik denk niet dat ik dé favoriet ben. Er zijn nog snelle jongens zoals Tim Merlier en dit is ook een superzware koers. Arnaud De Lie (Lotto-Soudal).

12:26 erelijst Nokere Koerse. 2021 Ludovic Robeet 2020 - 2019 Cees Bol (Ned) 2018 Fabio Jakobsen (Ned) 2017 Nacer Bouhanni (Fra) 2016 Timothy Dupont 2015 Kris Boeckmans 2014 Kenny Dehaes 2013 - 2012 Francesco Chicchi (Ita) 2011 Gert Steegmans 2010 Jens Keukeleire.

12:19 Start om 12.45 u. De renners worden momenteel voorgesteld in Deinze. Her en der zie je toch wat teleurstelling: er was zonnig en warm (lente)weer voorspeld, maar de wolken laten zich niet wegdrummen.

09:53 Bij een eventuele sprint rekent Lotto-Soudal op feestvarken Arnaud De Lie.

09:51 Nokere Koerse. We koersen vandaag weer en dan zit u bij Sporza op de eerste rij. Om 12.45 u gaat in Deinze Nokere Koerse van start. Het parcours in een notendop: net geen 190 kilometer, 13 hellingen en 25 kilometer kasseien. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer begeleiden u vanaf 14.15 u op Eén.

17:23 Stan Van Tricht mist Nokere Koerse door corona. Stan Van Tricht (Quick Step-Alpha Vinyl) moet door een positieve coronatest passen voor Nokere Koerse. Door de overvolle ziekenboeg komt The Wolfpack zelfs niet aan zeven renners. Bert Van Lerberghe en de Brit Ethan Vernon krijgen Iljo Keisse, Stijn Steels, de Zwitser Mauro Schmid en de Duitser Jannik Steimle in steun. "Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is."



"Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke.



"Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is."