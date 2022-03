Na twee keer zilver, (eindelijk) goud voor Lotte Kopecky in Gent-Wevelgem? "De wedstrijd ligt me"

16:32

16 uur 32. Na twee keer zilver, (eindelijk) goud voor Kopecky in Wevelgem? De voorbije twee jaar strandde Lotte Kopecky telkens op de tweede plaats in Gent-Wevelgem, in 2020 na Jolien D'hoore, in 2021 na de Nederlandse Marianne Vos. Zondag hoopt de 26-jarige Belgische kampioene eindelijk eens de hoofdvogel af te schieten. "De Ronde van Vlaanderen blijft het hoofddoel, maar een zege in Wevelgem zal ik zeker niet laten liggen", vertelde de Belgieche kampioene zelf. Donderdag reed Kopecky de Women's Classic Brugge-De Panne in functie van de ploeg en trok ze de sprint aan voor Lonneke Uneken, die vierde werd. "De jongste weken heb ik hard getraind. Ondanks die hoge trainingsarbeid kreeg ik in Brugge-De Panne de bevestiging dat de benen echt goed zijn." "Het spreekt voor zich dat Gent-Wevelgem me ligt, maar ik heb na die tweede plaatsen geen revanchegevoelens en schrik er niet voor terug om zoals in Brugge-De Panne opnieuw in dienst te rijden. De sterkte van SD Worx is dat we in elke koers verschillende pionnen kunnen uitspelen. Ik heb dit jaar enkele belangrijke stappen gezet en heb mijn plaats aan de top van het vrouwenwielrennen, maar ben niet het type dat dat van de daken gaat schreeuwen. Ik laat de resultaten liever voor zich spreken." .