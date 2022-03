LIVE E3 Classic Harelbeke: Honoré is niet hersteld, Van Aert ziet een "luxeprobleem"

11:48 11 uur 48. Van Aert over druk op de ploeg: "We gaan er steeds beter mee om". Ook Wout van Aert heeft zonet zijn babbeltje gedaan. "De ontgoocheling na Sanremo verwerken ging best vlot", vertelde de Belgische kampioen. "In onze ploeg zijn Tiesj Benoot en Mike Teunissen vraagtekens na hun tegenslag, maar we mogen niet klagen." Er zal uiteraard weer veel gekeken worden naar Van Aert; "Ja, maar daar gaan we steeds beter mee om. Het is eigenlijk een luxeprobleem." . Van Aert over druk op de ploeg: "We gaan er steeds beter mee om" Ook Wout van Aert heeft zonet zijn babbeltje gedaan. "De ontgoocheling na Sanremo verwerken ging best vlot", vertelde de Belgische kampioen. "In onze ploeg zijn Tiesj Benoot en Mike Teunissen vraagtekens na hun tegenslag, maar we mogen niet klagen." Er zal uiteraard weer veel gekeken worden naar Van Aert; "Ja, maar daar gaan we steeds beter mee om. Het is eigenlijk een luxeprobleem."

11:32 11 uur 32. Sep Vanmarcke: "De Ronde komt zeker te vroeg, Roubaix is mijn enige kans om nog top te zijn". Sep Vanmarcke: "De Ronde komt zeker te vroeg, Roubaix is mijn enige kans om nog top te zijn"

11:29 11 uur 29. Er is slechts één virus dat ik nog niet gehad heb: corona. Mijn conditie is zeker niet wat ze moet zijn. Mijn opbouw trok op niets, maar ik ben blij dat ik hier ben. Ik loop liever het risico om te koersen dan om weer een jaar thuis te zitten. . Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech).

11:10 11 uur 10. In Harelbeke worden de teams momenteel voorgesteld. Over een uurtje is dat onderdeel achter de rug. De zonnestralen doen de renners deugd, zeker na de ziektegolf van de voorbije dagen. Ook Gianni Vermeersch ontsnapte er niet aan. "In Tirreno-Adriatico waren veel renners aan het hoesten, maar je kunt niet met een mondmasker rijden in het peloton, hé", relativeerde hij zonet bij onze reporter.

10:45 Mikkel Honoré haakte woensdag op de valreep af. Quick Step-Alpha Vinyl dacht dat de Deen tijdig opgelapt zou geraken, maar zijn infectie aan de luchtwegen blijft hem parten spelen. De Belgische ploeg start dus met een mannetje minder. . 10 uur 45.

09:54 09 uur 54. RETRO 2017: Greg Van Avermaet is de laatste Belgische winnaar in Harelbeke. RETRO 2017: Greg Van Avermaet is de laatste Belgische winnaar in Harelbeke

09:52 09 uur 52. Tom Boonen is recordhouder in deze E3 Harelbeke: Boonen won deze koers 5 keer. Er staan zo meteen 5 ex-winnaars aan de start: Peter Sagan (2014), Greg Van Avermaet (2017), Niki Terpstra (2018), Zdenek Stybar (2019) en Kasper Asgreen (2021). . Tom Boonen is recordhouder in deze E3 Harelbeke: Boonen won deze koers 5 keer. Er staan zo meteen 5 ex-winnaars aan de start: Peter Sagan (2014), Greg Van Avermaet (2017), Niki Terpstra (2018), Zdenek Stybar (2019) en Kasper Asgreen (2021).

09:44 09 uur 44. De 17 hellingen. 1. Katteberg 2. La Houppe 3. Kanarieberg 4. Oude Kruisberg 5. Knokteberg 6. Hotond 7. Kortekeer 8. Taaienberg 9. Berg ten Stene 10. Boigneberg 11. Eikenberg 12. Stationberg 13. Kapelberg 14. Paterberg (nog 42 km) 15. Oude Kwaremont (nog 38 km) 16. Karnemelkbeekstraat (nog 30 km) 17. Tiegemberg (nog 19 km)

1. Katteberg 2. La Houppe 3. Kanarieberg 4. Oude Kruisberg 5. Knokteberg 6. Hotond 7. Kortekeer 8. Taaienberg 9. Berg ten Stene 10. Boigneberg 11. Eikenberg 12. Stationberg 13. Kapelberg 14. Paterberg (nog 42 km) 15. Oude Kwaremont (nog 38 km) 16. Karnemelkbeekstraat (nog 30 km) 17. Tiegemberg (nog 19 km)



09:42 09 uur 42. Klaar voor de koers? Harelbeke ontwaakt onder een stralende lentezon. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een aantrekkelijke koers van te maken. De E3 Saxo Bank Classic in een notendop: start om 12.15 u, 203,9 kilometer, 17 hellingen, rechtstreeks verslag en livestream vanaf 13.30 u, finish tussen 16.47 u en 17.27 u. . Klaar voor de koers? Harelbeke ontwaakt onder een stralende lentezon. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een aantrekkelijke koers van te maken. De E3 Saxo Bank Classic in een notendop: start om 12.15 u, 203,9 kilometer, 17 hellingen, rechtstreeks verslag en livestream vanaf 13.30 u, finish tussen 16.47 u en 17.27 u.

15:50 15 uur 50. We kunnen Sep Vanmarcke eindelijk weer opstellen. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele periode. Sep is de voorbije weken 3 keer ziek geweest en we moeten afwachten hoe hij deze eerste koers zal verteren. . Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech).

15:48 15 uur 48. Nog geen Yves Lampaert. Yves Lampaert, ziek afgestapt in Parijs-Nice, keert terug in Gent-Wevelgem. Hij laat de E3 dus nog schieten. Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, is kopman. Hij rijdt beide afspraken met Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Vrijdag wordt het trio aangevuld met Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Stijn Steels en Jannik Steimle. Zondag wordt dat kwartet afgelost door Lampaert, Fabio Jakobsen, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe.

