Volg Jolien D'hoore en Lotte Kopecky straks live in Brugge-De Panne

12:34 De eerste dames verschijnen op het startpodium. 12 uur 34. De eerste dames verschijnen op het startpodium Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1375046820922073091

12:29 12 uur 29. Dit jaar ben ik extra gemotiveerd omdat ik hier in 2018 al won en vorig kwam ik ook als eerste over de finish. Ik hoop op waaierplezier en op het einde een sprint met een kleine groep. Jolien D'hoore. Dit jaar ben ik extra gemotiveerd omdat ik hier in 2018 al won en vorig kwam ik ook als eerste over de finish. Ik hoop op waaierplezier en op het einde een sprint met een kleine groep. Jolien D'hoore

12:23 12 uur 23. Mooi volk aan de start. Met Jolien D’hoore, Kirsten Wild en Lorena Wiebes tekenen alle vorige winnaressen ook dit jaar present. D'hoore won de eerste editie in 2018, Wild won een jaartje later en vorig jaar ging Lorena Wiebes met de bloemen aan de haal (nadat D'hoore werd gediskwalificeerd). Zet iemand vandaag 2 streepjes naast haar naam of krijgen we een nieuwe naam op de erelijst? . Mooi volk aan de start Met Jolien D’hoore, Kirsten Wild en Lorena Wiebes tekenen alle vorige winnaressen ook dit jaar present. D'hoore won de eerste editie in 2018, Wild won een jaartje later en vorig jaar ging Lorena Wiebes met de bloemen aan de haal (nadat D'hoore werd gediskwalificeerd). Zet iemand vandaag 2 streepjes naast haar naam of krijgen we een nieuwe naam op de erelijst?

12:14 Krijgen we vandaag wel waaiers? Gisteren bij de mannen zorgde de passage in De Moeren even voor nervositeit, maar van echte waaiervorming kwam niets in huis. Blaast de wind vandaag wel hard genoeg? De wind blaast uit het zuidwesten en dat zorgt toch dat de rensters het op de kant kunnen zetten. . 12 uur 14. Krijgen we vandaag wel waaiers? Gisteren bij de mannen zorgde de passage in De Moeren even voor nervositeit, maar van echte waaiervorming kwam niets in huis. Blaast de wind vandaag wel hard genoeg? De wind blaast uit het zuidwesten en dat zorgt toch dat de rensters het op de kant kunnen zetten.

12:04 12 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1375013808163450880

11:57 11 uur 57. 1 uur voor de start. Over een dik uur beginnen ook de dames aan hun trot van bijna 160 kilometer. Over een biljartvlak parcours peddelen de rensters van Brugge naar De Panne, waar ze 2x een plaatselijk rondje van zo'n 45km moeten trotseren, met daarbij de beruchte Moeren. De wind heeft in de polders vrij spel en kan voor een loodzware koers zorgen. Zien we aan de finish toch een massaspurt of komt er waaiervorming en breekt het peloton in 1000 stukken? . 1 uur voor de start Over een dik uur beginnen ook de dames aan hun trot van bijna 160 kilometer. Over een biljartvlak parcours peddelen de rensters van Brugge naar De Panne, waar ze 2x een plaatselijk rondje van zo'n 45km moeten trotseren, met daarbij de beruchte Moeren. De wind heeft in de polders vrij spel en kan voor een loodzware koers zorgen. Zien we aan de finish toch een massaspurt of komt er waaiervorming en breekt het peloton in 1000 stukken?

09:29 09 uur 29. Jolien D'hoore wijkt van haar lijn af en wordt gedeklasseerd. Jolien D'hoore wijkt van haar lijn af en wordt gedeklasseerd

09:28 09 uur 28. Zo was het vorig jaar. Lorena Wiebes won vorig jaar Brugge-De Panne. Jolien D'hoore hield de Nederlandse nipt af, maar week af van haar lijn. De jury deklasseerde D'hoore. Lotte Kopecky sprintte naar de derde plaats. . Zo was het vorig jaar Lorena Wiebes won vorig jaar Brugge-De Panne. Jolien D'hoore hield de Nederlandse nipt af, maar week af van haar lijn. De jury deklasseerde D'hoore. Lotte Kopecky sprintte naar de derde plaats.