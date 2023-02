Standard smeert Union eerste competitienederlaag in 5 maanden aan na spektakelmatch

Yorbe Vertessen (Union): "Het was echt balen. Er zat vandaag meer in. We hadden de kansen, maar laten zelf de eerste twee doelpunten te gemakkelijk binnen. We schakelden in de tweede helft nog naar een andere formatie, waar ik meer vanaf rechts kan spelen. En mijn blessure? Die zal wel meevallen, denk ik."



William Balikwisha (Standard): "Het was een zeer belangrijke partij voor ons. Ik speelde ook goed, maar het is toch vooral de prestatie van de groep. Er zat heel wat druk op de partij, maar het plannetje van de trainer klopte helemaal? Nu moeten we het wedstrijd per wedstrijd aanpakken."