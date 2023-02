Zulte Waregem en Seraing schieten weinig op met puntje in degradatiekraker

Seraing - Zulte Waregem in een notendop:

Discutabele penalty, 2 rode kaarten

Maar dat had Sissako niet zo goed begrepen. De middenvelder kopte op het halfuur bijna in eigen doel. Doelman Bossut slaakte een zucht van opluchting dat de bal naast ging.

Ciranni baalt: "Zuur dat ze scoren uit die stilstaande fase"

"Dit zouden 3 gouden punten geweest zijn", zuchtte Alessando Ciranni (Zulte Waregem). "Maar net als vorige week gaven we het weer weg op het einde."

Waarom maakte Zulte Waregem geen jacht meer op de 0-2? "Het was supermoeilijk om te voetballen op dit veld. En dan was er ook nog eens de wind en de regen, geen ideale omstandigheden."

"Als je op dit veld probeert te voetballen, loop je nog meer risico dan dat je niet voetbalt."

"We hadden de match lange tijd onder controle. Maar bij 1 stilstaande fase waren we niet scherp genoeg. Zij scoren daaruit en dat is heel zuur."

Ciranni is wel hoopvol. "Ons spel is veel beter na de winterstop. Er is progressie. Alleen moeten we de 3 punten in 90 minuten bemachtigen."