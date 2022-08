Eupen klautert uit het dal, Tuur Dierckx mist strafschop in extra tijd

Rune Paeshuyse (Eupen): "Ik had veel stress voor de wedstrijd., maar na een paar goeie ballen ebt die stress ook wel weg. De trainer wou vandaag een reactie zien en ik denk dat we dat hebben getoond. Een clean-sheet is bovendien ook heel belangrijk voor ons in de strijd tegen degradatie. Dit is een geweldig debuut."

Rubin Seigers (Westerlo): Het is een teleurstellende avond voor ons geworden. We verliezen voor de tweede week op rij, maar ons voetbal was vandaag ook niet goed genoeg."

Bernd Storck (Trainer Eupen): "We hebben vandaag een heel goede prestatie geleverd. We speelden geconcentreerd en als een team. We verdienen deze overwinning."

Jonas De Roeck (Trainer Westerlo): "We speelden vandaag onze minste wedstrijd van het seizoen. We namen te weinig initiatief en onze balcirculatie was te traag. We blijven achter met 6 op 18, maar we hadden misschien iets meer verdiend. Op het einde van het seizoen komt dat nog wel terug in evenwicht."