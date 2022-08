Gouden invaller Gianni Bruno loodst STVV naar 1e thuiszege van het seizoen

STVV - KV Mechelen in een notendop:

Betere spel voor STVV, kansen voor KV Mechelen

STVV kon dit seizoen nog niet winnen voor eigen volk en wou daar duidelijk verandering in brengen. De Truienaars schoten fel uit de startblokken, KV Mechelen moest de wedstrijd ondergaan. Maar STVV kocht weinig tot niks met het dominante spel, concrete doelkansen waren er nauwelijks. Een lusteloos ogend KV Mechelen kwam al helemaal niet in de buurt van het doel. Pas na bijna een halfuur moest Schmidt dan toch eens in actie komen op een verre, lage knal van Da Cruz. Ook de tweede bal tussen de palen was van de bezoekers, Schmidt stond ook pal op een poging van Schoofs. Zo waren de beste kansen uiteindelijk toch voor KV Mechelen, ook al legde STVV de beste combinaties op de mat. Kort voor de rust dan toch eindelijk een halve kans voor de thuisploeg. Een lage voorzet van Leistner kwam met wat meeval bij Okazaki en die frommelde de bal vanuit een scherpe hoek op de buitenkant van de paal.

Gouden wissels bezorgen STVV drie punten

De tweede helft had meer in petto. Na nog geen tien minuten mocht Hairemans zijn kunnen tonen op een vrije trap en met een heerlijke plaatsbal liet hij Schmidt kansloos achter. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong. Wouters liet zich aftroeven door de doorgebroken Hayashi en die lokte slim een penalty uit. Kagawa faalde niet en maakte zijn eerste voor STVV: 1-1.



Beide ploegen hielden elkaar nadien in evenwicht. Een gelijkspel leek in de maak, maar daar beslisten invallers Koita en Bruno anders over. Thoelen kon een pegel van Koita nog pareren, maar de pas ingevallen Bruno was er als de kippen bij om in de herneming van dichtbij te scoren. Gouden wissels van Bernd Hollerbach.



KV Mechelen kon in de slotfase geen vuist meer maken. Integendeel, in de extra tijd maakten Koita en Bruno opnieuw het mooie weer voor STVV. Een schot van Koita werd nog afgeblokt, maar Bruno kon weer profiteren in de herneming en mikte zijn tweede van de avond in de draai voorbij Thoelen.