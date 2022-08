Maertens schenkt OHL vlak voor tijd de volle buit, Oostende blijft achter met 0 op 9

OH Leuven - KV Oostende in een notendop:

Na de knappe 1-3-zege op Sclessin kon OHL vol vertrouwen KV Oostende opwachten aan Den Dreef. De Leuvenaars konden met een zege de aansluiting maken met de virtuele top drie in de stand, Oostende hoopte na twee moeilijke weken vooral zijn rug te rechten.



De bezoekers begonnen ook uitstekend. Na een slappe tussenkomst van OHL-doelman Cojocaru hoefde Hornby de 0-1 maar binnen te tikken. OHL moest reageren, maar leek daar niet al te veel haast bij te hebben. Ook het thuispubliek leek de trage opbouw bij de Leuvenaars niet altijd te appreciëren.



Via linksback Mendyl kwam OHL dicht bij de 1-1, maar uiteindelijk mocht het vooral blij zijn dat het bij de rust maar 0-1 was. Oostende counterde fluks en kwam via Bätzner (tot twee keer toe) en Hornby nog erg dicht bij een dubbele voorsprong. De onzekere OHL-defensie moest zich bezinnen tijdens de pauze.

Na het bezinningsmoment kwamen de Leuvenaars ook beter uit de kleedkamer. Debutant Gonzalez hield vlak na rust twee belagers netjes af en trapte de gelijkmaker strak overhoeks binnen. Alles te herdoen.

Wat volgde was een onderhoudend halfuur, met kansen langs beide zijden. Ambrose en Atanga raakten niet voorbij Cojocaru, Tamari werkte een prinsheerlijke assist van Maertens niet af.

Een 1-1 leek onafwendbaar, tot invaller Holzhauser vlak voor tijd met een lekkere pass Maertens in het laantje stuurde. De publiekslieveling werkte oog in oog met Hubert goed af, Den Dreef ontplofte. OHL vindt zo de aansluiting met de top drie, KVO blijft met een 0 op 9 hangen in de lage middenmoot.