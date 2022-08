Club Brugge zet scheve situatie snel recht bij Charleroi en stoomt door naar 9 op 9

clock 22:34

rust na 120 minuten, 22 uur 34. Einde. Jasper Vergoote maakt een einde aan de wedstrijd. Charleroi begon in eigen huis moedig en kwam zelfs op voorsprong maar daarna nam de landskampioen over. Twee keer Jutgla voor de rust zorgde voor aangename ruststand voor blauwzwart. Casper Nielsen maakte het in de tweede helft af met een mooi afstandsschot. .