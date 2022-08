Antwerp blijft foutloos in de competitie na spektakelzege tegen 9 Union-spelers

Antwerp - Union in een notendop:

Union doet zichzelf de das om tegen efficiënt Antwerp

Union begon met dezelfde elf als afgelopen zondag tegen Anderlecht en pakte opnieuw uit met een blitzstart. Tegen paars-wit leverde dat al na twee minuten een goal op, Antwerp kwam de stormloop wél zonder kleerscheuren door.



Meer zelfs, Union schoot in eigen voet met knullig balverlies en Nieuwkoop gleed een voorzet van Miyoshi in eigen doel. Na nog geen tien minuten stond Antwerp plots op voorsprong.



De bezoekers waren niet aangeslagen en bleven goed combineren, maar rond het kwartier werd defensief mistasten weer genadeloos afgestraft. Van der Heyden liet zich op een heerlijke pass van Ekkelenkamp te makkelijk wegzetten door Janssen en die gaf ook Moris het nakijken: 2-0.



Van der Heyden maakte zijn foutje halfweg de eerste helft wel goed en kopte Union op een hoekschop weer in de wedstrijd, maar opnieuw sneed Union in eigen vel. Lazare ging met zijn studs vol op de achillespees van Yusuf staan. Geel werd na tussenkomst van de VAR terecht rood.



Met z'n tienen kreeg Union nog voor de rust twee draaien om de oren. Na een wondermooie assist van een erg sterke Ekkelenkamp maakte Vines er 3-1 van en kort voor de rust ging de bal ook nog op de stip voor de thuisploeg. Met zijn tweede van de avond zorgde Janssen voor de 4-1-ruststand.



De tweede helft werd zo weinig verrassend een maat voor niks. Een tienkoppig Union kon geen vuist meer maken, maar zorgde toch nog voor moment van schoonheid. Na een knappe combinatie met François mikte invaller Eckert zijn eerste voor Union knap in doel.



In de slotfase kwamen de bezoekers nog met 9 te staan. Op aangeven van de VAR werd invaller El Azzouzi weggestuurd voor een overtreding op de doorgebroken Valencia. Antwerp wankelde niet meer en staat na 6 speeldagen autoritair te blinken met 18 op 18.