LIVE: Undav straft flater van Verstraete af, Union is virtueel leider

Antwerp krijgt maar geen vat op het duo Vanzeir-Undav. Nu is het weer Undav die door de defensie slalomt, het schot is te centraal om Butez te vloeren.

Spektakel genoeg in het begin van de tweede helft! Samatta neemt Moris onder vuur, de doelman van Union zweeft de bal in hoekschop.

46'

We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bataille is ziek in de kleedkamers gebleven, Seck komt in de ploeg.