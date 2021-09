Geen leiderspositie voor sterk Union, wel tweede plaats voor Antwerp

Union - Antwerp in een notendop:

Verstraete helpt Union een handje bij de 1-0

Union en Antwerp serveerden een intense eerste helft, met hoge druk, pittige duels en veel drang naar voren. Alleen in de zone van de waarheid was het lang wachten op spektakel. Een eerste poging van Samatta miste het kader, aan de overzijde besloot Teuma in de handen van Butez.

Op het halfuur schakelde Union plots een versnelling hoger. De bedrijvige Undav pakte uit met een slimme lob, Butez zat er nog net bij met de vingertoppen. Bij een schot in de korte hoek van diezelfde Undav was Butez opnieuw bij de pinken.

Union bleef aandringen en werd uiteindelijk ook beloond. Een goal van Nieuwkoop werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar even later was het wel prijs. Verstraete flaterde met een dramatische terugspeelbal, Undav stond op de juiste plek om te profiteren.

Bijna kon Verstraete zijn blunder meteen uitwissen, maar zijn knappe vrije trap werd door Moris fraai uit de bovenhoek geranseld: 1-0 halfweg.