LIVE: Knoopt Standard weer aan met de zege tegen STVV?

20:30

vooraf, 20 uur 30. Standard wacht al 3 jaar op zege tegen STVV. Standard slaagde er in de laatste 5 confrontaties met STVV niet één keer in om de drie punten te pakken. Vorig seizoen ging het zelfs 2 keer de boot in tegen STVV, het seizoen voordien moest het vrede nemen met 1 op 6. Het is al ruim 3 jaar geleden dat Standard de Truienaars nog eens kon verslaan, op 25 augustus 2018. .