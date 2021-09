Tienkoppig Anderlecht sleept na remonte punt uit de brand in Oostende

KV Oostende - Anderlecht in een notendop:

Gueye geeft Anderlecht lesje in efficiëntie

Anderlecht startte voor het eerst met Zirkzee en Kouamé samen in de spits en was ook al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk. Amuzu kreeg na vijf minuten de openingsgoal voorgeschoteld door Refaelov, maar hij miste onbegrijpelijk.

Een dure misser, zo bleek al snel, want bij de eerste de beste tegenprik schoot Oostende wel raak. Gueye verraste met een forse uithaal van buiten de zestien meter, die naast Van Crombrugge in de korte hoek verdween: 1-0.

De bezoekers reageerden scherp, maar hadden het geluk niet aan hun kant. De gelijkmaker van Refaelov werd afgekeurd wegens erg nipt buitenspel, Zirkzee trapte vanuit een schuine hoek tegen de paal.

Bij Oostende liep alles wel naar wens. Gueye dwong met een knappe slalom een hoekschop af en stond dan zelf op de juiste plaats om er in de rebound 2-0 van te maken. Grote zorgen voor Anderlecht, dat op slag van rust nog een tweede poging van Zirkzee tegen het kader zag vliegen.