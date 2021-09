LIVE: Gent moet achtervolgen na penaltytreffer van Millan

Gent komt met de schrik vrij. Vitinho zet zijn belager makkelijk in de wind en biedt Denkey de 0-2 op een presenteerblaadje aan, maar die laat de kans onbegrijpelijk liggen.

tweede helft, minuut 59. Wat een misser! Gent komt met de schrik vrij. Vitinho zet zijn belager makkelijk in de wind en biedt Denkey de 0-2 op een presenteerblaadje aan, maar die laat de kans onbegrijpelijk liggen. .

tweede helft, minuut 57. Ngadeu kopt naast. Combinerend lukt het niet voor Gent, op een hoekschop is de thuisploeg gevaarlijker. Ngadeu wint het kopduel, maar besluit toch nog een eind naast. .

tweede helft, minuut 51. Da Silva Lopes tikt invaller Bezoes aan en komt ook met geel in het boekje van ref Dierick. Van een felle Gentse start is voorlopig geen sprake, Cercle houdt makkelijk stand. .

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Mboyo maakte geen verpletterende indruk bij Gent in de eerste helft. Hij wordt bij de start van de tweede helft vervangen door Bezoes. Geen wissels bij Cercle. .

eerste helft, minuut 48. Rust. Gent trekt met kopzorgen de kleedkamer in. De thuisploeg had de meeste kansen, maar het was Cercle dat kort voor de rust op voorsprong kwam dankzij een penaltygoal van Millan. .