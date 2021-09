De Sart en Lemajic zetten voor Gent scheve situatie recht tegen Cercle

AA Gent - Cercle Brugge in een notendop:

Gent boekt zijn 5e opeenvolgende thuisoverwinning tegen Cercle. Het is al van 25 oktober 2013 geleden dat Cercle nog eens een punt kon rapen in Gent. De laatste zege van Cercle in Gent is al ruim 10 jaar geleden.

Operi duwt Gent dieper in de miserie

Terwijl in Leuven de finale van het WK wielrennen in alle hevigheid losbarstte, moesten Gent en Cercle aan de bak in de Ghelamco Arena. Onbegrijpelijk vond Hein Vanhaezebrouck, maar zijn team begon wel gefocust en gretig aan de match. Toch ontsnapte de thuisploeg aan een vroege tegengoal, een kopbal van Utkus op een hoekschop strandde op de paal.

Op het kwartier stond het doelkader opnieuw een goal in weg, dit keer voor Gent. Al was het toch vooral een stevige misser van Bayo. Na een hoekschop viel de bal voor zijn voeten, maar van dichtbij mikte hij in één tijd op de lat.





De meeste dreiging bleef van de thuisploeg komen. Didillon moest zijn kunnen tonen op een vrije trap van Operi en hield ook Tsjakvetadze met een knappe redding van de openingsgoal. Die viel kort voor de rust aan de overkant. Operi haalde Da Silva Lopes onderuit in de zestien en Millan bracht Cercle vanaf de penaltystip op voorsprong.