Zwoegend Club Brugge bijt thuis de tanden stuk op taai OHL

Club Brugge - OH Leuven in een notendop:

Moedig OHL slaat toe net voor rust

In het slot van de eerste helft viel er niet al te veel meer te beleven, maar OHL zorgde wel nog voor het orgelpunt. Stanley Nsoki gaf na bijzonder slordig uitvoetballen zomaar een hoekschop weg en Özkacar nam het cadeautje in dank aan. Helemaal alleen kopte hij de bal voorbij een kansloze Mignolet.

Na zeges tegen KV Oostende en Charleroi ging Club Brugge met de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig in het vooruitzicht op zoek naar een 3e zege op rij. Blauw-zwart begon gretig en zag hoe Romo meteen in actie moest komen op een hard schot van Rits. Even later verdween een lage schuiver van Sowah net naast. OHL was niet onder de indruk en voetbalde gretig mee. Mercier en Maertens toonden hun kwaliteiten, maar kwamen niet tot al te grote kansen. Aan de overkant mikte Rits nog maar eens recht op Romo.

Mata verlost zwoegend Club

Club had zijn beste pijlen verschoten en kwam meteen na de gelijkmaker nog met de schrik vrij. Maertens kreeg erg veel ruimte op de rand van het strafschopgebied en zag hoe zijn plaatsbal op de binnenkant van de paal uiteen spatte. In de toegevoegde tijd viel er niet al te veel meer te beleven. Club moet zo vrede nemen met een puntje en kan zijn leidersplaats dit weekend verspelen aan Union. OH Leuven schiet weinig op met een gelijkspel, maar diept de kloof met hekkensluiter Beerschot intussen wel uit tot 7 punten.

Club reageerde na de pauze als door een wesp gestoken. Het tempo ging met een snok de hoogte in en ook de kansen volgden. Sowah testte meteen de reflexen van zijn voormalige ploeggenoot Romo en Hendry kopte na wat geharrewar een hoekschop op de bovenkant van de lat. Nadien stal flankaanvaller Noa Lang de show met enkele flukse dribbels. De OHL-defensie plooide, maar brak niet. De Venezolaanse doelman Romo hielp ook nog waar nodig en stond paraat op pogingen van De Ketelaere en Rits. In het slot van de partij leken de bezoekers wat meer controle te krijgen, maar Club kwam toch nog langszij. Na een tegenaanval kon Mata oprukken met de bal aan de voet en plaatste de gelijkmaker met een laag schot netjes voorbij Romo.

Clement: "Genoeg kansen om 2 of 3 matchen te winnen"

Na afloop gaf Club Brugge-trainer Philippe Clement zijn visie op de voorbije partij: "Het is een wedstrijd waar je genoeg kansen krijgt om wel 2 of 3 keer te winnen. Het was telkens net niet in de afwerking, in deze wedstrijd moet je altijd 3 of 4 doelpunten maken."

Voor rust nam OHL een geschenkje van Nsoki aan: "Het is waar dat we die hoekschop heel simpel weggeven, maar er is geen enkel team dat geen kansen weggeeft. We hebben vandaag 2 kansen weggegeven en dat was het dan ook."

"Waar het aan lag dat we zelf niet meer scoorden? Efficiëntie uiteraard, ik vond onze tweede helft veel beter dan de eerste. Het tempo lag hoog, als je dat twee helften kan brengen dan win je zeker. Van onze supporters kunnen we in elk geval niets zeggen vanavond, ze waren fantastisch."

Club-coach Clement vond ook nog dat de wedstrijd toch te veel had stilgelegen: "Het wordt tijd dat we gaan werken met effectieve speeltijd. Op deze manier is het heel moeilijk. Het tempo gaat er steeds weer uit. Supporters vinden dat ook niet aangenaam, ik hoop dat de UEFA hier eens over gaat nadenken."