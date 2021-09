Het gaat van kwaad naar erger met Beerschot: 9 man verliezen van Eupen

Beerschot - Eupen in een notendop:

Eupen is na 9 speeldagen buitenshuis ongeslagen. Op de eerste speeldag pakte het een punt bij Club Brugge en sindsdien zette het in de volgende 4 uitwedstrijden een straffe 12 op 12 neer. Nooit vertoond voor Eupen, dat daarmee de beste uitploeg in 1A is.

Dramatische eerste helft voor Beerschot

Kayembe beslist de wedstrijd

Net voor het uur probeerde Peeters het nog eens. Dit keer mocht Prevljak het proberen op zijn lage voorzet, maar de aanvaller besloot in één tijd naast. Het bleek slechts uitstel, want meteen daarna was het na een breed uitgesponnen aanval wél raak voor de bezoekers. Met een grondscherend schot zette Kayembe de 0-2 op het scorebord. Bij Beerschot mochten ze wel mopperen dat er niet gefloten werd voor voorafgaand buitenspel van Déom.

Met negen man stond Beerschot voor een loodzware opdracht in de tweede helft. Eupen voerde de druk op in de zoektocht naar de geruststellende tweede goal. Na nog geen 5 minuten kreeg Kayembe al een uitgelezen kans na een slimme doorsteekpass van Peeters, maar Vanhamel hield de thuisploeg in de wedstrijd.

Torrente: "Hier uit raken door hoofd koel te houden"

Het werd een dramatisch debuut voor Javier Torrente, de nieuwe trainer van Beerschot. Twee rode kaarten verpestten de wedstrijd van zijn ploeg. “We moeten opletten dat we passie en mentaliteit niet gaan verwarren met fouten maken."

"Het was een vreemde match, met na 5 minuten al die rode kaart. We kregen meteen die tegengoal en dan kwam er ook nog eens een tweede rode kaart. Dan maak je het jezelf ongelofelijk moeilijk tegen een ploeg als Eupen.”

Ondanks het dramatische verloop van de wedstrijd bleven de thuissupporters voluit achter hun ploeg staan. “Het publiek was echt ongelofelijk, ze hebben de ploeg gesteund tot de laatste minuut. Toen het publiek zich achter de ploeg zette, zag je dat de jongens er nog voor wilden gaan. Zelfs met 9.”

“We moeten dit in de toekomst vermijden, we kunnen onmogelijk wedstrijden met 9 of 10 spelen. We gaan hier uit raken door het hoofd koel te houden en door met ons hart te spelen. De ploeg zit nu een complexe situatie. We gaan moeten werken aan het fysieke, tactische en vooral het mentale.”

“Het zal heel moeilijk worden, ook omdat de ex-trainer zich heel negatief heeft

uitgelaten over deze ploeg. Deze ploeg heeft veel richtlijnen nodig om competitief te kunnen zijn. Het fysieke en tactische aspect is altijd de verantwoordelijkheid van de staf. We gaan van de volgende interlandbreak

gebruikmaken om de batterijen op te laden.”