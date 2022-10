2 op 2 voor Thibau Nys in de Wereldbeker voor beloften, kijk straks naar de elite in Maasmechelen

clock 13:24

13 uur 24. 2 op 2 voor Thibau Nys in de Wereldbeker voor beloften. Zoek straks niet naar Thibau Nys (20). Hij heeft zijn cross al gereden in Maasmechelen. Net als vorige week in Tabor was Nys jr. de sterkste in de beloftecategorie. Aan de streep had hij een bonus van 2 seconden op ploegmaat Pim Ronhaar. Witse Meeussen bolde als 3e binnen. De komende weken crossen de beloften weer samen met de eliterenners in de Wereldbeker. In Zonhoven (in januari) krijgen ze weer een aparte cross voorgeschoteld. Daarna volgen nog Benidorm en Besançon. .