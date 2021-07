Dag 2 op de Spelen: kijk nu naar de kwalificaties van het turnen met Derwael

13:25 13 uur 25. LIVESTREAM: Belgische turnsters zijn eraan begonnen. De kop is eraf voor de Belgische turnsters. Maellyse Brassart laat een 12.766 noteren op de vloer, het eerste toestel waar de 4 Belgische meisjes (met ook nog Derwael, Verkest en Vaelen) in actie komen. Volg het allemaal op livestream 4 of op de pagina hieronder. . LIVESTREAM: Belgische turnsters zijn eraan begonnen De kop is eraf voor de Belgische turnsters. Maellyse Brassart laat een 12.766 noteren op de vloer, het eerste toestel waar de 4 Belgische meisjes (met ook nog Derwael, Verkest en Vaelen) in actie komen. Volg het allemaal op livestream 4 of op de pagina hieronder.

13:18 13 uur 18. Olympische Spelen Tsitsipas heft ellenlange vloek op: eerste Griekse man in 97 jaar die een tennismatch op de Spelen wint

13:03 13 uur 03. Olympische Spelen Fanny Lecluyse (5e) overleeft de kwalificaties op de 100 meter schoolslag niet

12:53 12 uur 53. Olympisch record in het zwembad. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker heeft haar visitekaartje afgegeven op de 100 meter schoolslag, door met 1'04"82 een olympisch record te zwemmen. Titelverdedigster Lilly King bleef daar in de laatste reeks een stuk boven. Dat belooft dus nog een mooi duel te worden. Fanny Lecluyse eindigt uiteindelijk 26e. Om de top 16 te halen had ze een seconde sneller moeten zwemmen. . Olympisch record in het zwembad De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker heeft haar visitekaartje afgegeven op de 100 meter schoolslag, door met 1'04"82 een olympisch record te zwemmen. Titelverdedigster Lilly King bleef daar in de laatste reeks een stuk boven. Dat belooft dus nog een mooi duel te worden.



Fanny Lecluyse eindigt uiteindelijk 26e. Om de top 16 te halen had ze een seconde sneller moeten zwemmen.

12:52 12 uur 52. Fanny Lecluyse wordt 5e in haar reeks van de 100m schoolslag en is uitgeschakeld. Fanny Lecluyse wordt 5e in haar reeks van de 100m schoolslag en is uitgeschakeld

12:51 12 uur 51. Domien Michiels haalt het ook niet. Ook Domien Michiels overleeft de kwalificaties van de dressuur. Met 70.202 punten evenaart hij bijna de score van Laurence Roos eerder. De Belgen hebben wel nog een waterkansje om zich te plaatsen voor de top 8 bij de landen. . Domien Michiels haalt het ook niet Ook Domien Michiels overleeft de kwalificaties van de dressuur. Met 70.202 punten evenaart hij bijna de score van Laurence Roos eerder. De Belgen hebben wel nog een waterkansje om zich te plaatsen voor de top 8 bij de landen.

12:44 12 uur 44. Geen halve finale voor Lecluyse. "Véél te geforceerd." Dat is het oordeel van cocommentator Sidney Appelboom na de 100 meter schoolslag van Fanny Lecluyse. Met 1'07"93 zal ze zich niet plaatsen voor de halve finales. In principe mikt Lecluyse meer op de 200 meter schoolslag, maar dit is geen geweldig voorteken. . Geen halve finale voor Lecluyse "Véél te geforceerd." Dat is het oordeel van cocommentator Sidney Appelboom na de 100 meter schoolslag van Fanny Lecluyse. Met 1'07"93 zal ze zich niet plaatsen voor de halve finales. In principe mikt Lecluyse meer op de 200 meter schoolslag, maar dit is geen geweldig voorteken.

12:37 12 uur 37. Bekijk de kür van Domien Michiels in de dressuur. Bekijk de kür van Domien Michiels in de dressuur

12:36 12 uur 36. Olympische Spelen Wie is olympische verrassing Kiesenhofer? Bolleboos en koningin van de Ventoux

12:35 12 uur 35. Voetbal: Brazilië-Ivoorkust stelt teleur. Brazilië en Ivoorkust zijn normaal gezien 2 landen die vrank en vrij willen voetballen, maar daar was in hun onderling groepsduel bij de mannen niet veel van te zien. De match eindigde op 0-0. . Voetbal: Brazilië-Ivoorkust stelt teleur Brazilië en Ivoorkust zijn normaal gezien 2 landen die vrank en vrij willen voetballen, maar daar was in hun onderling groepsduel bij de mannen niet veel van te zien. De match eindigde op 0-0.

12:32 12 uur 32. Broer en zus winnen judogoud op enkele minuten van elkaar. Schitterend verhaal in het judo vandaag, want broer en zus Abe hebben allebei goud veroverd. Uta Abe rekende in de finale van de klasse tot 52 kilogram af met de Française Bouchard, daarna deed broer Hifumi hetzelfde in de klasse tot 66 kilogram met de Georgiër Margvelesjvili. . Broer en zus winnen judogoud op enkele minuten van elkaar Schitterend verhaal in het judo vandaag, want broer en zus Abe hebben allebei goud veroverd. Uta Abe rekende in de finale van de klasse tot 52 kilogram af met de Française Bouchard, daarna deed broer Hifumi hetzelfde in de klasse tot 66 kilogram met de Georgiër Margvelesjvili.

12:17 12 uur 17. Olympische Spelen Roos rijdt sterke kür maar mag als 4e niet naar finale, ook Michiels out

12:10 12 uur 10. Livestream 4: zwemmen, met om 12.40 uur Lecluyse. In het zwemtoernooi is dag 2 van de kwalificaties begonnen, vreemd genoeg nadat vanochtend al de (halve) finales zijn gezwommen. Staan op het programma: - 100m rugslag (v) - 200m vrije slag (m) - 100m schoolslag (v) - met Fanny Lecluyse - 100m rugslag (m) - 400m vrije slag (v) - 4x100m vrije slag (m) . Livestream 4: zwemmen, met om 12.40 uur Lecluyse In het zwemtoernooi is dag 2 van de kwalificaties begonnen, vreemd genoeg nadat vanochtend al de (halve) finales zijn gezwommen. Staan op het programma:



- 100m rugslag (v)

- 200m vrije slag (m)

- 100m schoolslag (v) - met Fanny Lecluyse

- 100m rugslag (m)

- 400m vrije slag (v)

- 4x100m vrije slag (m)

11:57 11 uur 57. Livestream 2: dressuur. We gaan voor het eerst op deze Olympische Spelen naar de paardensport, meer bepaald de dressuur. Laurence Roos kwam eerder vandaag al in actie, straks zien we nog Domien Michiels. . Livestream 2: dressuur We gaan voor het eerst op deze Olympische Spelen naar de paardensport, meer bepaald de dressuur. Laurence Roos kwam eerder vandaag al in actie, straks zien we nog Domien Michiels.

11:30 11 uur 30. Van Vleuten: "Ik voelde me heel stom, maar zonder oortjes rijden is heel amateuristisch". Van Vleuten: "Ik voelde me heel stom, maar zonder oortjes rijden is heel amateuristisch"

11:30 11 uur 30. Laurence Roos en Fil Rouge raken niet in finale ondanks sterke kür. Laurence Roos en Fil Rouge raken niet in finale ondanks sterke kür