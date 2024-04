LIVESTREAM: Kijk naar de Famenne Ardenne Classic met de rentree van Arnaud De Lie

Na het klassieke voorjaar volgt vanmiddag met de Famenne Ardenne Classic nog een laat toetje. In Marche-en-Famenne viert Arnaud De Lie zijn wederoptreden na een gemist voorjaar. Lotto-Dstny brengt ook onder meer Maxim Van Gils, Brent Van Moer en Alec Segaert in stelling. Kijk vanaf 14.30 uur naar de 1.1-koers (zonder commentaar).

Arnaud De Lie en Lotto - Dstny zetten enkele weken geleden na Gent-Wevelgem al een punt achter het voorjaar. De Lie was na een val in Le Samyn op de sukkel en kwam er in de klassiekers niet aan te pas.

"Ik ben superblij dat ik vandaag weer kan koersen", zei De Lie vanmiddag voor aanvang van zijn terugkeer.

"Het is altijd moeilijk als je niet kan koersen, maar het ligt achter mij. Het is een extra ervaring in mijn rugzak."

"Mentaal was het niet top, sowieso niet. Nu gaat het beter en beter. Maar ik weet niet of ik klaar ben voor vandaag."

De Lie sukkelde met de ziekte van Lyme. "Dat was niet ideaal, maar we hebben een antwoord op de vraag en dat is goed."

"Vandaag rijd ik hier en dan volgen 2 koersen in Frankrijk. We zien dan wel hoe het met mijn vorm is. Ik ben enthousiast voor de toekomst."