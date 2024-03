Robin Veldman (ex-Anderlecht) gaat jongeren van Club NXT coachen

Na de promotie van Nicky Hayen naar het A-team heeft Club Brugge een oude bekende gevonden om het roer over te nemen bij de jongeren van Club NXT. De Nederlander Robin Veldman ondertekende een overeenkomst tot eind dit seizoen bij de middenmoter in de Challenger Pro League.

Robin Veldman is een 38-jarige Nederlander die zijn trainerscarrière begon bij de jeugd van Heerenveen en daarna voor Ajax ging werken.

Van 2021 tot 2023 was Veldman actief bij Anderlecht: als coach van de Futures, als assistent-coach en enkele weken als interimcoach van de A-ploeg.

Dit seizoen ging hij een half jaar aan de slag in Schotland, nu keert hij terug naar België om Nicky Hayen op te volgen als coach van Club NXT.

Het team staat momenteel op de 9e plaats in de tweede afdeling. Over anderhalve week debuteert Veldman als coach in de thuismatch tegen nummer 4 Dender.