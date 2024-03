Fiorentina rouwt om overlijden van algemeen directeur Joe Barone (57), die zondag hartaanval had

Joe Barone, de CEO van Fiorentina die afgelopen weekend onwel werd, is vandaag overleden in een ziekenhuis in Milaan. Zondag werd de wedstrijd tegen het Atalanta van Charles De Ketelaere nog uitgesteld door de plotse hartaanval van de 57-jarige. "Hij was een dierbare vriend die altijd sterk bleef", schrijft Fiorentina op de clubwebsite.

"Het is met diep verdriet en immens verdriet dat Fiorentina het verlies bevestigt van een van zijn boegbeelden, een persoon die de recente geschiedenis van de club heeft gemarkeerd en die nooit zal worden vergeten", opent de club zijn mededeling.

"Algemeen directeur Joe Barone is vandaag overleden in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan nadat hij zondag plotseling ziek was geworden."

Zondag kreeg de 57-jarige CEO een hartaanval, waardoor Fiorentina niet meer de verplaatsing maakte naar het Atalanta van Charles De Ketelaere.

"Fiorentina is volkomen verwoest door het vreselijke verlies van een man die grote professionaliteit toonde en zijn hart en ziel gaf voor deze kleuren. Hij was een dierbare vriend die altijd sterk bleef in vooral de moeilijkste momenten."