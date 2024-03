Hulpdiensten redden voormalig Standard-keeper Gilbert Bodart na poging tot zelfdoding

Gilbert Bodart (61) had gisteren in de loop van de avond een verontrustend bericht geplaatst op zijn Facebook-pagina.



Hulpdiensten troffen de voormalige doelman later op de avond aan in Hoei. Ze praatten vergeefs op hem in, maar konden Bodart alsnog redden.

Bodart was tijdens zijn actieve carrière jarenlang een van de beste doelmannen van ons land. Hij keepte meer dan 400 wedstrijden voor Standard, waar hij een clubicoon is. Gilbert Bodart is ook de nonkel van huidig Standard-keeper Arnaud.

In het buitenland verdedigde hij de kleuren van onder meer Bordeaux en Brescia. In de jaren 80 en 90 verzamelde hij 55 selecties voor de Rode Duivels, 12 keer stond hij ook effectief tussen de palen. Hij was erbij als keeper op de WK's van 1986 en 1990, zonder te spelen.

Sinds zijn afscheid als voetballer ging het op persoonlijk vlak bergaf met Bodart. De ex-doelman raakte financieel aan lager wal en liet zich in met onfrisse praktijken, waardoor hij ook meermaals in aanraking kwam met Justitie.