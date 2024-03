Vanhaezebrouck steekt draak met bondsprocureur die hem wil schorsen voor uitspraak: "Waar moeit hij zich mee?"

De uitspraken van vorige week zijn nog niet verteerd. Het Bondsparket vraagt een match effectieve schorsing en één voorwaardelijk voor Hein Vanhaezebrouck, na zijn kritiek aan het adres van scheidsrechter De Cremer. "Ik weet niet wat de bondsprocureur zijn ambitie is", reageert de T1. "Ik zou zeggen: journalisten, pas op als je iets over hem schrijft."

"Voor mij het teken dat hij niet klaar was voor dit soort wedstrijd", opperde de T1 nadien over ref Wesli De Cremer.

Vooral de mogelijke overtreding op Archie Brown zit de trainer diep. KAA Gent kreeg er geen penalty voor, aan de overkant was het niet veel later wel prijs voor Standard .

Een boodschap waar de man in kwestie zelf even mee moet lachen op de persconferentie na de wedstrijd op Union.

"Dat zijn randfeiten", blijft Hein Vanhaezebrouck eerst op de vlakte. Om dan toch vol tegengas te geven.

"Ze hebben me verweten dat ik commentaar geef op de refs, de VAR, op het stadsbestuur, op mijn spelers, op mijn bestuur, op mijn buur, de pastoor, mijn vrouw en kinderen ..."

"Ik vraag me af wat die bondsprocureur zijn ambitie is. Of hij absoluut algemeen procureur-generaal wil worden. Als het over voetbal gaat, spreek dan enkel over het voetbal. Als je niets kent van de situatie, waar moeit hij zich dan mee?"