BEKIJK: Lecce-trainer geeft kopstoot aan Thomas Henry (ex-OHL) en krijgt ontslagbrief

Opvallend beeld in de Serie A gisteren. Lecce-coach Roberto D'Aversa deelde een kopstoot uit aan Thomas Henry (ex-OHL) na een discussie. Vandaag stuurde Lecce zijn trainer de laan uit.

Lecce en Hellas Verona ontmoetten elkaar zondagmiddag voor een belangrijk duel in de degradatiestrijd. Hellas Verona nam de drie punten mee naar huis dankzij een goal in de openingsfase, maar dat was niet het belangrijkste feit uit de partij.

In de laatste seconden van de match en vooral na affluiten ontstond een opstootje. Thomas Henry (Hellas Verona) en verdediger Marin Pongracic (Lecce) discussieerden en dat liep uit de hand. Spelers van beide ploegen probeerden hun ploegmaats in te tomen.

Dat lukte niet, want de potjes kookten over wanneer Lecce-trainer Roberto D'Aversa zich mengde. In het tumult incasseerde Henry een kopstoot van D'Aversa. Een ziedende Henry moest worden tegengehouden.