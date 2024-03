Romain Bardet start niet meer in Tirreno door hersenschudding

Romain Bardet reed na zijn val in het bijzijn van zijn ploegmaat Chris Hamilton nog rustig naar de streep. Na een eerste check-up bleek hij immers in staat om verder te rijden.



"Zoals het protocol het wil, controleerden we hem 's avonds opnieuw. Hij begon toen lichte signalen van een hersenschudding te tonen", meldde zijn team op X.



"Dat betekent dat hij natuurlijk niet meer zal starten in de Tirreno-Adriatico op zaterdag. Hij zal een periode van rust in acht nemen tot hij helemaal hersteld is."



De 5e rit in de Italiaanse rittenkoers was een pittige. Bardet was al gelost door de favorieten en viel in de afdaling van de Col de San Giacomo. Hij finishte als 94e op meer dan 20 minuten van winnaar Jonas Vingegaard.



Hét doel van de 33-jarige Fransman dit jaar zijn ritzeges in de komende Tour de France.