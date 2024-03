Organisator geeft toe: "We willen van de Strade een monument maken, daarom is de koers langer"

De Strade Bianche bij de mannen is sinds dit jaar niet alleen zwaarder, met 4 extra gravelstroken, maar ook nog eens 30 kilometer langer. Organisator Mauro Vegni maakt er geen geheim van dat zijn wedstrijd met die veranderingen naar de status van monument hengelt.

Aan heroïsche en memorabele momenten geen gebrek in de nog maar 17-jarige geschiedenis van de Strade Bianche. Maar de afstand was lange tijd voor veel wielerliefhebbers een struikelblok om het een klassieker te noemen, laat staan een monument.

"We willen graag een monument worden", windt organisator Mauro Vegni er geen doekjes om. "En dus moet de wedstrijd meer dan 200 kilometer lang zijn."

Voor de editie van 2024 zijn ze op 215 kilometer uitgekomen. "Door extra kilometers toe te voegen, willen we de koers nog meer episch maken. Alsof het een wedstrijd uit het verleden is."

Maar Vegni weet dat ze ook niet mogen overdrijven. "De koers is al zwaar en we zitten nog maar in het begin van het seizoen. De wegen zijn nog zwaar en vuil."

"Door de weersomstandigheden zal het nog een stuk zwaarder worden. De grindstroken liggen er gevaarlijker bij", wrijft hij zich net niet in de handen.

"Als jonge renners niet opletten, zou dat voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je zal je fiets onder controle moeten houden. De zichtbaarheid is ook minder goed. En misschien zal de wind ook nog een rol spelen?"