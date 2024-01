Ooit veelbelovend skitalent, nu in grandslamfinale: de opmars van Jannik Sinner (22) die begon tegen een Belg

Daniil Medvedev is alvast gewaarschuwd.

Hij is de eerste Italiaan die de finale bereikt down-under. Dat met bravoure. Sinner verloor slechts één set dit toernooi - tegen Novak Djokovic, al kon hij nooit een breakpunt afdwingen.

In de huidige jaargang van de Australian Open doet hij daar nog een flinke schep bovenop.

In zijn prille carrière stond Jannik Sinner al in de kwartfinales van elk grandslamtoernooi. De 22-jarige Italiaan bereikte vorig jaar de halve finales op Wimbledon en werd nummer 4 van de wereld.

Verrassing down-under! Novak Djokovic uitgeschakeld in halve finales

Toch is het fout om te denken dat de jonge Italiaan in de wieg gelegd is voor tennis.

Sinner komt uit Zuid-Tirol. Van zijn 8e tot zijn 12e deed hij mee aan jeugdkampioenschappen alpineskiën. Met succes.

Vader Johann en moeder Siglinde - chef en serveerster in een restaurant in skigebied Val Fiscalina - voorspelden dan ook een grote toekomst op latten voor zoonlief.

Alleen voelde meer passie voor balsporten. Eerst voetbal, dan tennis kregen vanaf zijn 13e levensjaar de voorkeur op "de sport waarin een foutje einde wedstrijd betekent", aldus Sinner.

