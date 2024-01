Geraint Thomas doet dubbel Giro-Tour dit jaar: "Ik kon niet kiezen"

Geraint Thomas heeft voor dit jaar zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk op zijn programma gezet. Vooral met de Giro heeft de Welshman van Ineos nog een eitje te pellen, nadat hij vorig jaar pas in de tijdrit op de voorlaatste dag het roze had moeten afgeven aan Primoz Roglic.

Geraint Thomas is dit jaar met zijn 37 lentes een van de ouderdomsdekens van het peloton, maar dat wil niet zeggen dat hij niet nog altijd van ambitie brandt.



Thomas heeft in 2024 zijn zinnen gezet op de Ronde van Italië, net als vorig jaar. "Ik ga inderdaad terug. Dat wou ik absoluut, na hoe het vorig jaar is afgelopen."

De concurrentie is wel niet min. "Ik weet dat ik tegen Pogacar zal moeten strijden en nog een hoop andere klassementsmannen. Maar ik heb er zin in."

"Maar dat is nog maar deel 1 van het plan. Daarnaast zal ik ook de Tour de France rijden. Die dubbel heb ik nog nooit eerder gedaan. In 2017 stond ik wel aan de start van beide, maar heb ik ook 2 keer moeten opgeven met een val."

Wellicht zal Thomas de Tour eerder in een dienende rol rijden, ook al won hij hem in 2018 en stond hij er in 2022 nog op het podium. Onder meer Carlos Rodriguez, vorig jaar 5e, en Tom Pidcock spraken eerder al hun ambitie uit voor een klassement in de Tour.