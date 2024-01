Madrid krijgt gloednieuw circuit dat vanaf 2026 op de Formule 1-kalender zal staan: "Fascinerend project"

Vanaf 2026 zal de Grote Prijs van Spanje plaatsvinden in hoofdstad Madrid. Dat hebben de eigenaars van de Formule 1 vandaag aangekondigd. De stad krijgt een gloednieuw parcours in de buurt van zowel de luchthaven als het stadscentrum, om zo de groenere toekomst van de autosport kracht bij te zetten.

Een mix van een permanent met een stratencircuit, zo'n 5,5 kilometer lang en met 20 bochten. Dat zijn de plannen voor het gloednieuwe circuit in Madrid dat vanaf 2026 op de F1-kalender staat.

De Spaanse hoofdstad neemt vanaf dan de rol over van Barcelona met het oog op een groenere toekomst van de koningsklasse in de autosport. Het nieuwe circuit zal deel uitmaken van het plan van de F1 om tegen 2030 een koolstofvrije uitstoot te bereiken.

Het circuit ligt op vijf minuten van de luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suarez, op 16 km van het stadscentrum en is ook goed bereikbaar met de metro, de trein en over de weg. Er zullen meer dan 110.000 toeschouwers per dag kunnen samenkomen.

"Het is geweldig nieuws voor de Formule 1, want het laat eens te meer zien dat er over de hele wereld een sterke honger is naar onze sport", zegt CEO van de F1, Stefano Domenicali.

"Madrid heeft een fascinerend project gepresenteerd. Een dat rekening houdt met de fans en hun ervaring, van reis tot race. Het voorstel dat we van de promotor ontvingen was geweldig."