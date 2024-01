Speerwerper Timothy Herman droomt van Olympische Spelen: "3 jaar geleden totaal ondenkbaar"

di 23 januari 2024 09:06

Speerwerpen was lange tijd "slechts een hobby", maar met zijn eerste profcontract op zak mag Timothy Herman zich nu volledig richten op zijn olympische droom. "Het is ongelofelijk hoe het allemaal is gelopen."

Tot vorig jaar had sportminnend België nog nooit van Timothy Herman gehoord. Lange tijd een grote belofte in het speerwerpen, maar door aanhoudend blessureleed was het er nooit echt uitgekomen aan de top. Maar zoals het toepasselijk op zijn Instagram-pagina staat: Quitters never win, winners never quit. Vorig jaar sloeg Herman de atletiekwereld met verstomming door op zijn 32 jaar het Belgische record te breken. Met een worp van 87,35 meter op de meeting van Nairobi in Kenia veegde hij het record van Johan Kloeck uit 1999 van de tabellen. Het zorgt ervoor dat de 33-jarige Timothy Herman zijn vaste job als onderhoudstechnicus even opzij mag schuiven, want hij heeft nu een profcontract op zak. Het speerwerpen is nu niet langer "maar een hobby". Het doel: de Olympische Spelen in Parijs halen. "Ik kan me op twee manieren plaatsen", vertelt hij. "Ofwel gooi ik de rechtstreekse limiet van 85,50 meter. Mijn record in Kenia heb ik een maand te vroeg gegooid om mee te tellen voor de Spelen." "Ofwel via de wereldranglijst. Ik sta momenteel 12e van de wereld, terwijl de top 32 mag deelnemen. Ik sta dus redelijk veilig, maar ik zou toch liever meer zekerheid hebben met de rechtstreekse limiet."

Ik wil minder wedstrijden doen om zo goed mogelijk te zijn op de grote kampioenschappen. Timothy Herman