Ooit afgeschreven in Belgische jeugd, nu toptransfer naar Napoli: het grote gelijk van Cyril Ngonge

Een atypisch parcours naar de top. Cyril Ngonge werd in zijn jeugdjaren nog doorgestuurd door Club Brugge en Anderlecht, moest daarna bij Groningen vertrekken omdat hij "te laks" was, maar heeft na veel omzwervingen dan toch zijn toptransfer beet. De 23-jarige Belg ruilt Hellas Verona voor de Italiaanse topclub Napoli.

Ngonge werd als piepkuiken doorgestuurd bij Anderlecht, maar doorliep zijn verdere jeugdreeksen bij Club Brugge. Hij maakte in december 2018 ook zijn debuut in de hoofdmacht van blauw-zwart, maar hij kon zich nooit opwerken tot titularis. Uiteindelijk zou hij slechts vijf wedstrijden in het eerste elftal afwerken.

Maar nog geen seizoen later volgde alweer een verhuis naar FC Groningen, waar hij eerst nog opzien baarde met dit geweldige doelpunt, maar niet veel later al moest vertrekken omdat zijn attitude "te laks" zou zijn.

Na een uitleenbeurt in het seizoen 2019-2020 aan Jong PSV volgde in de zomer van 2020 een definitieve transfer naar Nederland. Hij trok naar RKC.

Niet België, niet Nederland, wel Italië zou het beloofde land blijken voor de talentvolle Belg.

In januari 2023 vertrok hij in onmin naar Serie A-club Hellas Verona. En daar was hij het voorbije kalenderjaar meteen goed voor elf goals in 36 wedstrijden en zette hij zichzelf op de radar van verschillende Italiaanse topclubs.



En daar was Napoli plots ... De landskampioen was op zoek naar aanvallende versterking na een dramatische heenronde. Na twintig speeldagen staat het pas achtste, met 31 punten. Dat zijn er liefst twintig minder dan koploper Inter.

Kan Ngonge na zichzelf ook Napoli weer reanimeren?