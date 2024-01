Napoli bereikt finale van Italiaanse Supercup, Ikoné is pineut bij Fiorentina

De Italiaanse Supercup wordt sinds dit jaar met 4 ploegen afgewerkt en wordt net als de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië gespeeld. Fiorentina is als eerste afgevallen, na een 0-3-nederlaag tegen kampioen Napoli.

Napoli werd vorig jaar voor het eerst sinds het tijdperk-Maradona kampioen van Italië, maar de Scudetto weegt blijkbaar zwaar. Dit seizoen is het dan ook een stuk minder, met voorlopig een 8e plaats in de Serie A.



Fiorentina mocht als verliezend bekerfinalist zijn ticket voor de Supercup boeken. Met een 4e plaats is het aan een sterk seizoen bezig, ook in Europa trouwens.

Voor Giovanni Simeone was het een speciale wedstrijd, want de zoon van Atletico-trainer Diego speelde 2 seizoenen voor Fiorentina. Hij juichte wel uitbundig, toen hij na 22 minuten op een prachtige diepe bal van Juan Jesus het bal mocht openen.



Fiorentina had hierna enkele goeie momenten, maar geen enkele beter dan Jonathan Ikoné. Hij schoot zijn strafschop huizenhoog over.



Ook na de rust was Fiorentina sterker, tot invaller Alessio Zerbin met 2 goals in 2 minuten aandikte tot 3-0. Opmerkelijk was dat hij tussen beide goals in het veld moest verlaten na een blessurebehandeling. Hij kwam in het veld en scoorde meteen weer.

Morgen spelen Inter en Lazio de andere halve finale, maandag staat dan de finale op het programma, ook in Saudi-Arabië.