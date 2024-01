Kobe Goossens is nog niet hersteld van val in Vuelta en stelt seizoensstart uit

Het wielerseizoen komt stilaan op gang, maar Kobe Goossens zullen we de eerste weken nog niet in het peloton zien. De Belg van Intermarché-Wanty heeft nog te veel last van zijn knie na zijn val in de Ronde van Spanje.

2023 begon met een knaller voor Kobe Goossens. Twee knallers zelfs. In zijn 2e en 3e wedstrijddag van het jaar mocht hij meteen twee keer vieren, in de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana.



Met een 13e plaats in Parijs-Nice en een 6e plaats in de Ronde van Sicilië deed Goossens het daarna nog altijd goed, maar in de tweede seizoenshelft ging het mis.



In de Ronde van Romandië gaf de 27-jarige renner van Intermarché-Wanty op door ziekte en de Ronde van Spanje duurde maar 5 dagen voor hem na een valpartij.



De naweeën van die val spelen hem nu nog altijd parten. "Ik heb nog altijd last van mijn knie."

"Hopelijk zit ik snel weer op mijn fiets en kan ik aan de voorbereiding op het seizoen beginnen."

"Het zal een harde weg worden om terug te keren, maar hard werken wordt altijd beloond."