Patrick Lefevere volgt Evenepoel op als Vlaamse Reus: "Ik ga hem eens bellen: je bent geen reus meer, hé"

Patrick Lefevere is de opvolger van Remco Evenepoel op de erelijst van de Vlaamse Reus, een bekroning van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen (VBS). "Ik ben een beetje van mijn melk", klonk het bij de wielermanager van Soudal Quick-Step. Ook Peter Vandenbempt en Yorick Jansens vielen in de prijzen.

Afgelopen jaar was zijn team uiterst succesvol, met onder meer (rit)zeges voor Vlaamse Reus 2022 Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje, Luik-Bastenaken-Luik, Clásica San Sebastián, het Belgisch Kampioenschap op de weg en het Wereldkampioenschap Tijdrijden.

Wat meer van tel is, is dat de laureaat blijk heeft gegeven van een grote persoonlijkheid. Op die manier wil de Vlaamse Reus zich onderscheiden van de andere grote sportonderscheidingen van het land.

"Maar belangrijker: Lefevere is een zeer kleurrijk figuur, die niet bang is van controverse of een gewaagde uitspraak, telkens met de bedoeling een stap vooruit te zetten", duidt de organisatie zijn keuze.



"Op die manier is hij één van de peetvaders van het Belgische wielrennen en zo past hij helemaal binnen het vernieuwde concept van de Vlaamse Reus."

Lefevere was zelf aanwezig op de gala-avond in Gent en reageerde trots: "Ik was een beetje van mijn melk toen ik hoorde dat ik kans maakte om deze trofee te winnen. Er wordt immers gestemd door journalisten en ik ben toch niet altijd even braaf tegen hen."

De trofee blijft dus ook in de ploeg van Soudal Quick-Step. "Vorig jaar won Remco. (lacht) Ik ga hem morgenvroeg eens bellen om te zeggen: je bent geen Reus meer, hé."