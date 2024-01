Sam Maes eindigt op de 20e plaats op de reuzenslalom van Adelboden

Sam Maes heeft op de Wereldbeker in Adelboden net de top 20 gehaald op de reuzenslalom. De overwinning was opnieuw voor het Zwitserse fenomeen Marco Odermatt.

Dankzij een 22e plaats in de eerste run kon Sam Maes zich plaatsen bij de toppers die ook een tweede run mogen afwerken. Daarin kon Maes zijn tijd niet verbeteren, maar wel zijn positie.



Met afdalingen van 58"21 en 59"00 kwam hij uit op een gecombineerde chrono van 1'57"21. Een dikke 3 seconden trager dan eindwinnaar Marco Odermatt.



Voor Odermatt is het de 29e Wereldbekeroverwinning uit zijn carrière, de 18e in de reuzenslalom. Hij zette in Adelboden de andere podiumklanten, de Noor Aleksander Aamodt en de Kroaat Filip Zubcic, op grote afstand.

Morgen staat er in Adelboden ook nog een slalom op het programma, maar daar neemt Sam Maes niet aan deel.