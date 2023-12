Seizoen van wereldbekerleider Schwarz zit erop na zware crash in Bormio

De Oostenrijker Marco Schwarz heeft een zware knieblessure opgelopen bij zijn val in de afdaling in Bormio gisteren. De leider in de algemene wereldbeker is out voor de rest van het seizoen, meldde de Oostenrijkse skifederatie vandaag.

Schwarz vloog halverwege het veeleisende Italiaanse parcours in de vangnetten, waar hij enkele minuten bleef liggen.



De Oostenrijker kreeg ter plekke de eerste medische hulp, op tv-beelden was te zien hoe hij mankend werd afgevoerd en per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht.



Uit onderzoek blijkt dat de 28-jarige skiër een scheur opliep in de voorste kruisband van zijn rechterknie. Ook zijn meniscus en kraakbeen zijn beschadigd.



Schwarz had voor het seizoen gezegd dat hij alles op alles wou zetten voor de algemene wereldbeker en dat hij daarom aan alle wedstrijden wou deelnemen.



Vorige week won hij de avondlijke slalom in Madonna di Campiglio, waardoor hij met 8 punten voorsprong op zijn grote Zwitserse rivaal Marco Odermatt naar Bormio afzakte.



Odermatt is de dubbele titelverdediger van de algemene wereldbeker en nu bij uitstek de grote favoriet op een derde kristallen globe op een rij.