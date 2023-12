Thibaut Courtois duidt waarom hij nu al afzegt voor het EK: “Ik kan nooit 100% zijn”

Geen EK in Duitsland voor Thibaut Courtois. De geblesseerde doelman trekt zélf de stekker al uit een eventuele deelname door in het interview met Sporza zijn verstek aan te kondigen. "Voor mij is het beter om nu al duidelijkheid te geven", aldus Courtois.

Door de ongelukkige timing van zijn kruisbandblessure was het sowieso een race tegen de klok geworden en dan was er ook nog het dispuut met bondscoach Domenico Tedesco.

De 102-voudig international wil geen valse hoop scheppen en hakt liever vroeg dan laat de knoop door.

"Volgens mij is het beter om die duidelijkheid dus meteen te geven naar de nationale ploeg toe", aldus Courtois. "Ik ga niet aan 80% in de goal staan, terwijl we andere goeie keepers hebben. Ik schuif mijn eer aan de kant en zal in juni gewoon een extra supporter zijn. Hopelijk voor een Europese titel."