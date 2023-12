Groen licht voor externe investeerders in Duitse Voetballiga, fans zijn misnoegd: "Geld gaat boven alles"

De Duitse Voetballiga heeft al even het plan om een externe investeerder aan te trekken, maar kreeg in mei nog nul op het rekest. Bij een tweede poging kregen ze vandaag wel een tweederdemeerderheid op de algemene vergadering van de DFL. 24 clubs stemden voor het voorstel, 10 stemden tegen en er waren 2 onthoudingen.



Het bestuur van de overkoepelende organisatie van het Duitse profvoetbal kan nu concrete onderhandelingen aanvatten met een marketingpartner. Zes bedrijven zouden interesse getoond hebben in een partnerschap met de DFL.



Een investeerder moet 1 miljard euro betalen voor een percentage van de tv-inkomsten. Het contract heeft een maximale looptijd van 20 jaar en moet voor het begin van het seizoen 2024-25 worden ondertekend.



Veel supporters zijn gekant tegen de deal, afgelopen weekend protesteerden ze met spandoeken in verschillende stadions. Ze vrezen dat de toetreding van een investeerder de competitie zal verstoren.



De supportersvereniging Unsere Kurve verklaarde recent dat het model alleen de top van de DFL-competities versterkt, "terwijl twee derde van de clubs slechts minimale verbeteringen kan verwachten".



"De goedkope woorden van de DFL tijdens de coronapauze zijn uiteindelijk in rook opgegaan. Geld gaat boven alles", aldus Unsere Kurve maandag. "Het unieke karakter van het Duitse voetbal wordt overboord gegooid voor een hopeloze ratrace met de Premier League."