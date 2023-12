Eintracht Frankfurt geeft stuurloos Bayern München een pak voor de broek

Landskampioen Bayern München is in de Bundesliga met de billen bloot gegaan op bezoek in Frankfurt. Na 36 minuten stond het al drie doelpunten in het krijt. Een tegendoelpunt van Kimmich bracht geen zoden aan de dijk, Frankfurt dikte de score na de pauze nog aan tot 5-1.

Met 17 doelpunten in hun laatste vier wedstrijden leek Bayern München stilaan op toerental te komen in de Bundesliga. Het team van coach Thomas Tuchel had al sinds het gelijkspel tegen Leipzig eind september geen punten meer laten liggen.

Tegen Frankfurt hoopte het die lijn door te trekken, maar Bayern begon belabberd. Rechtsback Mazraoui ging al snel in de fout, waarop Marmoush de 1-0 kon binnenwerken. Bayern bleef sukkelen en kreeg na het halfuur nog een dubbele uppercut te verwerken. Eerst kon Ebimbe scoren, daarna ook de jonge Larsson.



Bayern zat in de penarie. Kimmich kon vlak voor de rust zijn team wel terug wat hoop schenken, maar na de rust viel er weinig beterschap te bespeuren bij de Redkordmeister. Ebimbe zorgde met zijn tweede van de avond al snel voor de 4-1.



Een stuurloos Bayern moest op het uur de kelk tot op de bodem ledigen. Knauffs doelpunt werd eerst nog afgekeurd, maar de VAR bracht de 5-1 toch op het bord.

Bayern verliest zo met zware cijfers en geeft leider Leverkusen de kans om morgen tot zes punten uit te lopen in de stand. Victor Boniface en co. nemen het dan wel op tegen Stuttgart, de derde in de stand.